- Hopper du ikke snart ned til fiskene?

Mommark: - Morgenmaden kommer om lidt, forsikrer Carsten Kock de fire deltagere.

Solen har allerede fra morgenstunden lagt en dvælende varme over Mommark Marina, og sveden pibler ned ad kinden på Carsten.

- Jeg har travlt både med at være dommer i konkurrencen med pælesidning og servicere kunderne under havnefesten, siger Carsten Kock, der er ejer af Mommark Marina.

Ude i havnebassinet er fire pæle sat op, hvor fire unge mænd sidder under hver deres parasol og holder ventetiden ud.

En af dem er 20-årige Nikolaj Steen Hansen, der blev student denne sommer på Det Blå Gymnasium i Sønderborg:

- Jeg er et konkurrencemenneske, så jeg forventer da at vinde, siger Nikolaj Steen Hansen sikkert om sine vindermuligheder.

Det er første gang, at han deltager i en konkurrence i pælesidning, og han er oppe mod en rutineret konkurrent ved siden af.

- For mig er det ren afslapning at sidde på en pæl, så jeg skal nok give de tre andre hård modstand til det sidste, siger Asbjørn Jensen fra Silkeborg, der to gange tidligere har vundet i pælesidning i Silkeborg og Juelsminde.

- Jeg har taget min guitar med, så den kan give lidt underholdning til at få tiden til at gå, siger han.

Carsten Kock sejler ud i sin båd med brød, kakaomælk og kaffe til deltagerne.

Han er ansvarlig for, at de fire unge overholder reglerne og ser desuden efter, at de ikke dehydrerer i varmen.

- De unge skal selvfølgelig have mulighed for at komme på toilettet, men jeg holder også øje med, at de har det godt derude på pælene, siger Carsten Kock, der har sørget for at have samaritter til rådighed inde på kajen.