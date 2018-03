- Fodbolden har været min psykolog

Martin Prokopek mistede sin bror og bedste ven for et år siden. Da døde sportschefen i Egen UI Tommy Prokopek som bare 35-årig. Lillebror Martin havde lyst til at smide fodbolden og alt i fodboldklubben fra sig, men det har netop været klublivet, der har hjulpet ham igennem det første svære år.

Vi mødes denne dag - dagen efter et årsdagen for hans brors død. Selvfølgelig i Egen UIs klubhus, i boldrummet og på banerne. For at tale om Martin Prokopeks tilbagevenden som cheftræner for Egen UI, der har været - og er - en kæmpestor del af familien Prokopeks liv. Vi skal tale om fodbold, om optakten til sæsonens første kamp mod Kolding IF. Men vi kan selvfølgelig ikke komme forbi, at 2018 er den første sæson uden Tommy på sidelinjen. Eller mere præcist oppe ved det ene hjørne mod klubhuset, hvor han altid endte med at se kampen fra. Når det blev alt for spændende og nervepirrende for ham. Deroppe er nu rejst et træ. Med en mindeplade. Familien - far Prokopek og Tommys ældste datter, Anna på fire år - har plantet krokus ved kirsebærtræet. De gule krokus blomstrer akkurat lige nu i disse dage.

- Jeg mistede min bror og min bedste ven. Det har selvfølgelig været sindsygt hårdt, men jeg vil også sige blandet. Jeg sad jo nærmest det første halve år og hylede før hver kamp. Især hjemmekampene var slemme at komme af sted til. Det var næsten umuligt for mig at slæbe mig herud, hvor Tommy og jeg har haft så meget sammen. Tommy var jo så grøn - altså hvad han ikke har lavet for den her klub, siger Martin Prokopek.

Søndag 26. marts 2017 omkom hans storebror Tommy Prokopek. Død af en hjerneblødning midt om natten. Han blev 35 år.

Det har været så dejligt at opleve, alle spillere, ledere, de frivillige, tilskuere - ja alle dem, der er omkring klubben, hvor meget Tommy også betød for dem. Hvor meget de holdt af ham, og de har jo også været - og er stadig utrolig kede af det. Men det er jo ikke en konkurrence om at være mest i sorg. Jeg kan godt sige, at den kontakt med kammeraterne og klubben - det har været bedre end at gå til en psykolog.

Ville smide alt

For selv om det stadig er tungt for Martin Prokopek at tage turen til klubben, der har bundet brødrene sammen - også med deres far Jan Prokopek - som også lever og ånder for EUI - ja så letter sorgen indimellem og gør livet en kende mindre tung at bære. Faderen, der som mangeårig borgmester i både Nordborg og Sønderborg, og Tommy havde også politikken sammen - begge som socialdemokrater. Martin har aldrig på den måde været aktiv i politik. Han er selvstændig fysioterapeut og bor i Høruphav med sin familie.

- Vi har haft det meget hårdt siden Tommys død. Det er stadig ikke nemt. Vi er i en stor sorg. Det er klart. Men livet skal jo gå videre. Jeg vil aldrig glemme Tommy, men jeg har også en familie, som jeg skal være noget for. Jeg havde da også på et tidspunkt lyst til bare at smide det hele. Bare være sammen med min familie. Min kæreste og to små børn. Men det ville Tommy heller ikke have ønsket. Jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skulle være kommet over det her uden fodboldklubben, siger Martin Prokopek.

