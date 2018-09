Dybbøl Efterskole slog søndag dørene op til Efterskolernes Dag, hvor nysgerrige kunne få et indblik i at gå på skolen.

- Han kom hen til mig den anden dag og sagde "Mor, jeg vil gerne gå på Dybbøl Efterskole", så det er spændende at være her, siger Maja Duborg.

- Jeg synes, at det er en spændende skole. Det er et godt indtryk, som jeg har fået, siger Asbjørn Duborg på 15 år, der bor i Kruså sammen med forældrene Brian og Maja samt lillesøsteren Ida.

Også familien Duborg er kommet forbi efterskolen for at danne sig et indtryk, hvor sønnen Asbjørn skal vælge, hvilket sted han vil gå i 9. klasse næste år.

Ragebøl: Der var åbnet op på alle værkstederne på Dybbøl Efterskole, hvor mange unge i selskab med deres forældre kiggede interesseret forbi for at opleve hverdagslivet på skolen.

Tim Jørgensen og Lucas Dahl Eriksen havde taget det amerikanske fodboldudstyr på til åbent hus. De synes, at det er fedt at gå på efterskolen på grund af sammenholdet. Foto: Timo Battefeld

Alle er med

De nuværende elever viste de interesserede rundt på skolen, heriblandt Lucas Dahl Eriksen på 15 år og Tim Jørgensen på 14 år, der i dagens anledning havde taget amerikanske fodboldtrøjer på.

- Det er fedt at gå på efterskole, her er ingen udenfor fællesskabet. I folkeskolen følte jeg mig udenfor, siger Lucas Dahl Eriksen, som er i gang med sit andet år på Dybbøl Efterskole.

- Alle er med, og vi kan lave en masse ting, for eksempel idræt med amerikansk fodbold, det er fantastisk, siger Tim Jørgensen.

Dybbøl Efterskole har fokus på, at mange af eleverne kommer med udfordringer fra folkeskolen og specialklasser. Forstander Jakob Christensen forklarer, at efterskolen lægger stor vægt på det sociale liv, hvor det gælder om at have alle eleverne inkluderet.

- Vi har en stor andel af elever, som kommer på grund af særlige behov, for eksempel at de har det svært i det faglige med at læse eller sociale udfordringer, siger han og fortsætter:

- Vi giver eleverne en selvtillid og troen på sig selv, de får en tryghed af at være her.

Dybbøl Efterskole tilbyder undervisning med syv forskellige linjefag, heriblandt sløjd, idræt og tekstil, og skolen har også heste tilknyttet, som eleverne passer i hverdagen.