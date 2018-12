- Alsik vil få følgeskab af flere hoteller i Sønderborg

Gastronom Jesper Koch mener, et stort udbud af hoteller og restauranter giver synergi-effekter i en sådan grad, at det kun vil være en fordel, hvis der kommer flere til.

- Vi søger flittige hænder på folk med glimt i øjet og gå på mod til at hjælpe til med tilberede kål, gulerødder, frugt og pålæg, siger kokken, der ikke ser sorte skyer i horisonten personalemæssigt, selv om der bliver brug for mange kokke og tjenere, receptionister og løsarbejdere.

Det har det været i to et halvt år. Alsik åbner 6. maj og søger personale til ansættelse i det ny år.

- Alsik er ikke det sidste betragtelige hotel på stjernehimlen i Sønderborg. Der vil komme flere til. Et hotel som Alsik giver synergieffekter. Vi glæder os over det, der sker, siger den landskendte chefkok med Alsik som fast arbejdssted.

SØNDERBORG: - Med Hotel Alsik bliver Sønderborg en go to destination med et højt gastronomisk niveau. Alsik bliver ikke det sidste store hotel, der åbner i Sønderborg. Det er en by i udvikling. Folk siger, når de gjorde det, så tør vi også, siger gastronomisk rådgiver Jesper Koch, der er superviser på udviklingen af Alsiks restaurant-koncept.

Det har ofte vist sig, at et bredt udbud kaster mere af sig. Hvis vi løfter i flok, kan et større udbud være til gavn for alle parter

Konkurrenter er velkomne

Ipnordics planer om at åbne morgenmadshotel på kasernen hilser Jesper Koch velkommen.

- Det skal vi ikke være nervøse for. Det har ofte vist sig, at et bredt udbud kaster mere af sig. Hvis vi løfter i flok, kan et større udbud være til gavn for alle parter, lyder det frygtløs fra den sønderjyske gourmet-manager.

Han flytter selv til Sønderborg i forbindelse med sit fortsatte virke som kreativ udvikler af hotellets restaurantkoncept.

- Du kommer hurtigt til og fra Als med fly. Det er en international landsdel, siger Jesper Koch, der forventer at trække mange ansatte til byen som tilflyttere.

Efter Alsik er kommet til Sønderborg, har Comwell forladt byen. Hotellet over for slottet føres videre under navnet Hotel Sønderborg Strand og fortsat med Helle Miang som direktør.

Hotel Baltic har fået ny forpagter i år efter at have været lukket halvandet år som følge af en konkurs. Hotel Bella Italia ønsker at udvide med en halv snes nye værelser, så der kommer nye til, mens gamle går i hotelbranchen i Sønderborg.