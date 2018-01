Bilforhandlere godkender bilåret 2017 trods politisk bøvl

Nytårskuren er typisk en god anledning til at kigge tilbage på året, der er gået. Det får flere af kommunens bilforhandlere lejlighed til, når de i løbet af weekenden inviterer på bobler, kransekage - og en god handel.

Vejen/Rødding: Smilene er brede hos Toyota Louis Lund i Vejen. Her ser salgsleder Leo Christensen tilbage på et mere end godkendt 2017, hvor der blev solgt flere biler end året før. - Vi har oplevet vækst, og vi har solgt omkring 400 biler mere i 2017 end i 2016 på tværs af hele koncernen. Vejen alene står nok for mellem 40 og 50 af dem. Det gør også, at vi er meget optimistiske for 2018, siger Leo Christensen. Sensommerens ballade om, hvor registreringsafgiften ville lande, fik dengang flere bilforhandlere landet over til at klage deres nød. Men de mærkede aldrig rigtig til det hos Louis Lund. - Vi indregistrerede ikke biler til kunderne i den tid, for det ventede vi med. Men vi mærkede ikke et faldende salg, og vi i kunne ikke genkende det, vi så i medierne, siger Leo Christensen. I løbet af weekenden inviterer Louis Lund - lige som mange andre af kommunens bilforhandlere - til nytårskur. Foruden et glas bobler, kransekager og andet sødt kan de besøgende gøre en god handel. - Vi har en masse gode tilbud. Blandt andet har vi 20.000 kr. i rabat på et udvalg af vores hybridbiler og 20 procent rabat på ekstraudstyr. Desuden kan man spare mellem 10.000 og 50.000 kr. på vores demomodeller, siger Leo Christensen.

Du kan nå det endnu Bilforhandlerne inviterer også til nytårskur søndag den 7. januar. Så hvis du er på udkig efter en ny bil, eller du bare vil ud og kigge, kan du nå det endnu.

Ingen klager herfra Hos Mogens Schelde Hansen i Rødding inviterer indehaver Finn Agerfeld Knudsen også til nytårskur. Han er ligeledes godt tilfredse med 2017. - Vi har haft et godt år. Der var selvfølgelig alt det med regeringen og registreringsafgiften, som lidt satte en stopper for det. Det kunne vi mærke, men da vi så ramte december, kom interessen fra køberne tilbage. Så i sidste ende er der ingen klager herfra, siger Finn Agerfeld Knudsen, som også kan glæde sig over en god start på det nye år. - Jeg har allerede solgt tre biler i dag (lørdag, red.), efter vi kun har haft åbent en god time, siger han. Han forventer mellem 400 og 500 mennesker til nytårskur og gerne mellem 25 og 30 solgte biler samlet for Rødding og Vejen. Et stort trækplaster denne weekend er pølsevogn med gratis pølser, brød og drikke samt nytårsgaver i form af vin eller marcipanbrød. - Vi holder også åbent hus næste weekend, men det er til nytårskur, de fleste kommer, siger Finn Agerfeld Knudsen. Af gode tilbud fremhæver han alufælge med vinterdæk, hvis man køber en ny Mazda, mens man også kan spare 90.000 kr. på Subaru Outback, fordi modellen står over for et ansigtsløft.