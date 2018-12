Rømø-røveri: Her står sagen

Til formiddag afsiger et nævningeting ved byretten i Sønderborg skyldskendelse over en 27-årig, der i juni truede et ægtepar i en ferielejlighed til at udlevere nøglerne til en Jaguar. Anklagemyndigheden vil have ham dømt for hjemmerøveri under skærpende omstændigheder og dermed mindst fire års fængsel.

HAVNEBY: En narkogæld på 20.000 kroner sammenholdt med massive trusler om overfald og lemlæstelser drev i juni i år en 27-årig mand til at begå røveri. Bevæbnet med en hobbykniv trængte han den 6. juni ved 17-tiden ind i en ferielejlighed på Enjoy Resorts i Havneby på Rømø. Her truede han med en hobbykniv et dansk ægtepar, der er bosat i Tyskland, til at udlevere nøglerne til deres luksusbil, en Jaguar XF.

Det lykkedes ham at slippe væk, men han blev en halv time senere anholdt ved et dige på Råhede Enge syd for Ribe.

Efter tre forudgående retsdage afsiger et nævningeting ved byretten i Sønderborg tirsdag skyldskendelse over den 27-årige, der har boet i Tønder i en længere periode, men oprindeligt er hjemmehørende i Haderslev. Anklagemyndigheden vil have ham dømt for hjemmerøveri under skærpende omstændigheder og dermed mindst fire års fængsel, mens forsvareren mener, der er tale om et "almindeligt" røveri, og dermed en straf på et meget lavere niveau.