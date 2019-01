Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Fredericia: Anne-Grethe Friche besøger hver anden dag sin mand, som flyttede på plejehjem for lidt over et halvt år siden. Jan Friche fik for to år siden stillet diagnosen frontallapsdemens, som kun to til tre procent af alle demente menes at have. Hjernesygdommen har bl.a. medført, at 71-årige Jan Friche har ændret personlighed, mistet evnen til at tale og er motorisk hæmmet. Foto: Peter Leth-Larsen