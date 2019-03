Se Danmark: Takketale fra talecomputer

Avisens fotografer er hver dag på farten for at fortælle historier i billeder. Se nogle af deres bedste hver dag i dette daglige fotogalleri.

Charlottenlund: Astrid Siemens Lorenzen er 19 år, sidder i el-kørestol og har intet verbalt sprog, hun kommunikerer via en øjenstyret talecomputer. Mandag modtog hun den ene halvdel af Helene Elsass Prisen 2019 for at have øget kendskabet til det at leve med cerebral parese.

Takketalen ved prisoverrækkelsen, hvor fotojournalist Timo Battefeld var med, blev leveret via den unge kvindes talecomputer.