Se Danmark: Snedronningen Signe Marie lever som statue

Foto: Jørgen kirk/Ritzau Scanpix

Ringkøbing-Skjern: På vej i Naturens Rige på en klam decemberdag, hvor skyerne lå næsten nede ved jorden. Træerne var nøgne, men på et sted ved landevejen var der sandelig farver i nogle træer, hvor de sidste æbler sad og lyste op. Sikkert et resultat af et skrog, der for år tilbage er smidt ud af vinduet på en bil. Stedet er plottet ind på lystavlen, for til næste år, når det bliver æbletid, er det fint lige at vide, hvor man kan stoppe på en travl dag for lidt mundgodt - helt gratis. Foto: Jørgen Kirk