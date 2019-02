Se Danmark: Sådan danser du Fortnite

Som læsernes øjenvidner er avisens fotografer hver dag på farten for at fortælle historier med deres kameraer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Odense: Skulle man have misset tidens store spille- og dansefænomen, Fortnite, er der god mulighed for at blive klogere på sagen. Onsdag eftermiddag var der Fortnite for fuld skrue i Bilka i Odense. Pressefotograf Nils Svalebøg kiggede med og kom hjem med både billedserie og video fra begivenheden, der begejstre så mange unge mennesker.