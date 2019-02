Se Danmark: Patrick træner ironman og samler ind til børn berørt af kræft

Odense: 26-årige Patrick Harboe fra Odense træner for tiden til at gennemføre en ironman til sommer. Men energien lægges ikke kun for hans egen skyld - han vil også bruge træningen til at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse. Da fotojournalist Sugi Thiru forleden fotograferede den energiske atlet i svømmehallen på Klosterbakken, havde han og en makker allerede samlet 11.400 kroner ind.