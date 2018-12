Se Danmark: Naturen er Kelds medicin efter stresskollaps

Avisens fotografer er hver dag på farten for at fortælle historier i billeder. Se deres bedste fotos hver dag i under overskriften 'Se Danmark'.

Nordfyn: Næsten alle årets dage tilbringer Keld Skytte Petersen med at fotografere i den vilde natur, hvor han især er på jagt efter fugle. Efter at være kollapset med stress for syv år siden, er naturfotografiet den medicin, som kan viske hans mentale tavle ren. Pressefotograf Nils Svalebøg besøgte naturfotografen fra Bårdesø ved et af hans favoritsteder, Nørreby Hals.