Foto: Søren E. Alwan

Horsens: Horsens New Style Dance Club, hvor over 100 horsensianere svinger fødder i traditionelle american dance styles, frygter, at klubben snart må lukke. Danserne står til at miste deres nuværende lokaler på Fuglevangsvej 45, fordi de er blevet opsagt af Legeland, der har base i stueetagen. Samtidig er det blevet svært for foreninger at finde lokaler i industriområder, og derfor er foreningen husvild uden en løsning i horisonten.Foto: Søren E. Alwan