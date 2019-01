Foto: Mette Mørk/Ritzau Scanpix

Bredsten: Danmarks eneste tilbageværende tekstilfarveri ligger i Bredsten - og her har man netop investeret millioner i en ny farvemaskine, der kan farve tøj ekstra miljøvenligt. Som farveriets øvrige maskiner skulle den have et navn og blev døbt Alberte efter direktør Morten Dillings etårige datter. Foto: Mette Mørk