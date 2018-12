Ringkøbing: Stjernehimlen over Holmsland set fra Bagges Dæmning på en aften hvor fotojagten på stjerneskud fra "Geminiderne" gik ind. De skulle kunne ses på østhimlen i december, men denne aften kunne jeg ikke høre Jesper fårekylling synge "Når jeg ser et stjerneskud". Kold var det, men et smukt nattefoto kom der ud af at fryse en times tid på dæmningen uden stjerneskud. Der kom dog et par menneskeskabte streget på himmelen efter blinkene flyvemaskiner på den stjerne besatte himmel. Foto Jørgen Kirk