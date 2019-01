Se Danmark: Kirkeklokkerne holder mormorarmene væk

Avisens fotografer er hver dag på farten i læsernes tjeneste for at fortælle historier om livet i Jylland og på Fyn. Se deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Gørding: I 25 år har kirketjener Tove Sørensen ringet med klokkerne i Gørding Kirke. Det er snart slut, for som et af de sidste steder i landet får også denne kirke elektriske klokker, der kan ringe uden at man trækker i et reb. Pressefotograf Martin Ravn var forbi kirketjeneren, som mener at den manuelle ringen med de tunge klokker har holdt mormorarmene på afstand.