Se Danmark: Karinas kamp mod vægten

Foto: Jørgen kirk/Ritzau Scanpix

Ringkøbing-Skjern: Hallooo!! - Har I set ham der fotografen, og har I lagt mærke til, at det er blevet længere lyst her i januar, for det er det. Vi kan allerede nu mærke, det er blevet længere lyst end i december, og vi er blevet skånet for alt for meget sne, men det kan jo komme i februar. Råvildet kan, hvis man er heldig, ses lidt længere tid ude på markerne nu. De går endnu i små spring (jagtsproget for flok). Bukkene er så småt begyndt at sætte ny opsats, og råens fostre begynder lige så stille at vokse efter hendes forlængede drægtighed. Hun parrede sig allerede i juli/ august. Vi er ganske vist stadig i januar, og vi kan få meget vinter endnu, men vi er på vej mod det lyse og summende forår, hvor der sker meget mere ude i naturen end lige her den grå januar. Foto: Jørgen Kirk