Se Danmark: Kamp om vinden

Aarhus: Sejlsæsonen er så småt ved at komme i gang. I Aarhus Bugt er det tradition at mødes i den sidste vinterweekend og få banket isen af sine sejlfærdigheder. Fotojournalist Jens Thaysen havde dronen med til arrangementet, og fik en smule hjælp fra det smukke vejr til at lande dette billede af to 29er joller, som kæmper om vinden på vej ud på Aarhus Bugt.