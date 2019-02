Se Danmark: I kø efter gratis møbler

Kolding: Allerede før klokken 12 havde de første 200 gæster meldt sig på Scandic i Kolding for at tømme hotellets femte sal for møbler. Hoteldirektør Heidi Kjær er overrasket, overvældet og beæret over den kæmpe interesse. Peter Hinge fra Sommersted har fået fat i en sovesofa, den skal stå derhjemme i sønnens værelse. Her er han ved at få den på plads i den elevator, som håndværkerne bruger i forbindelse med, at Scandic i Kolding renoveres. Foto: Søren Gylling