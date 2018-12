Odense: Står man lige med 20 millioner kroner på hånden og ønsker sig en udsigt over hele Odense og halvdelen af Fyn, så er penthouselejligheden på toppen at TBT Tower i Odense stadig ledig. Onsdag var der rejsegilde, og her fik flere hundrede mennesker lejlighed til at se byens højest beliggende bolig indefra.