Holstebro: Det er ikke alle, der har råd til at forkæle sig selv med en tur til frisøren i juletiden. Så der var kø foran to frisørsaloner i Holstebro, som lillejuleaften tilbød gratis klipning til mennesker med stramme julebudgetter. Fotojournalist Morten Stricker kiggede med, da 10-årige Emilie Matthiasen for første gang blev klippet af andre end sin mor.