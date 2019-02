Se Danmark: Gratis konfirmationskjole faldt på et tørt sted

Løsning: Forårets konfirmander i Løsning kunne forleden vælge mellem ca. 130 genbrugskjoler til deres store dag - helt uden beregning. Her har den lokale ildsjæl Lars Jensen startet en kjolebank med donationer fra hele landet. Fotojournalist Michael Svenningsen var forbi kjolebanken, da Josefine Mensing fra Rårup fandt den helt rigtige kjole til den store dag. Det faldt på et tørt sted for familien, som længe har spinket og sparet til konfirmationsfesten, men for nylig var nødt til at bruge opsparingen på en begravelse.