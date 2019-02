Struer: 50-året for Beatles sidste koncert blev fejret af gymnasieelever i Struer. De genskabte gruppens sidste legendariske optræden, som blev holdt på toppen af Savile Row 3 i London. I modsætning til dengang kom politiet dog ikke forbi og bad om at få skruet ned for musikken. Fotojournalist Morten Stricker var med på toppen af Struer Statsgymnasium og fotograferede genklangen fra 30. januar 1969.