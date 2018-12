Mennesker og deres mange sysler dokumenteres hver dag af avisens fotografer. De er læsernes øjne i den jyske og fynske virkelighed, og hver dag kan du se nogle af deres bedste billeder lige her under overskriften 'Se Danmark'.

Odense: Næste generation af danske fodboldstjerner løber i disse dage rundt ved et af de utallige indendørsstævner over hele landet. I Odense Idrætshal, hvor en ung Christian Eriksen viste sine talenter for en snes år siden, bliver der holdt godt øje med de helt unge profiler, som skal løfte arven efter de nuværende fodboldstjerner.