Foto: Peter Leth-Larsen/Ritzau Scanpix

Fredericia: To gange om ugen morgentræner knap 100 elitesportselever i og omkring Fredericia Idrætscenter. Skoleleverne, som alle har udmærket sig i en serie fordskellige sportsgrene, har også valgt at gå i særlige klasser på Ullerup Bæk Skolen. Fredericia Eliteidræt har 10 års erfaringer med den nuværende model og ser nu muligheder i at lave et campus for eleverne. 13-årige Lucca Daugbjerg Rasiah er danser, hvor smidighed er et afgørende vigtig træningselement. Hun er til daglig elev i 7. klasse på Den Kreative Skole. Foto: Peter Leth-Larsen