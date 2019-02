Se Danmark: Filmisk oplevelse på stranden

Sanser, fantasi og følelser er med i mikset, når avisens fotografer er hver dag på farten i lokalområdet for at fortælle historier med deres kameraer. Se nogle af deres bedste billeder i dette daglige fotogalleri.

Juelsminde: Det er næsten som at stå midt i kulisserne til Star Wars filmen "The Last Jedi", når man går en tur på Rosenvold Strand ved Juelsminde.Det mener fotojournalist Michael Svenningsen som forleden var på stranden og lod sig overvælde af omgivelserne, som mindede ham om den irske ø Skellig Michael, hvor en del af filmen er optaget.