Se Danmark: Familien på kutteren Katrine fanger rejer for millioner

Foto: Jørgen kirk

Tarm: På Blåkilde Efterskole har man et projekt, hvor alle unge skal lære et håndværk, som de kan tage sig til, i stedet for at sidde og kigge på en skærm. Erfaringen viser, at de får det bedre psykisk på den måde. Blåkilde går all in og har fået fat i en masse seniorer til at lære eleverne håndværk, som man brugte for mange år siden Her er der gang i trædrejebænken. Foto Jørgen Kirk