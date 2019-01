Foto: Mette Mørk/Ritzau Scanpix

Fredericia: Styrketræning er meget sjovere, når det foregår i naturen. Det mener den 52-årige outdoor-instruktør Anette Sørensen (th), som for fem år siden var med til at starte et skovfitness-hold under Trelde GI's gymnastikafdeling. Søndag kunne man prøve sportsgrenen, da TGI holdt "fitness tryday" Foto: Mette Mørk