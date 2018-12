Hvam: Med sine 120 kilo er bisonkalven Josefine ikke lige til at have på skødet. Men et kæledyr er den otte måneder gamle moderløse kalv nu alligevel, for efter at være opflasket hos landmand Bo Witte-Pedersen, er hun tam som en hund. Fotojournalist Morten Stricker lavede en fotoreportage om kælekalven, der i modsætning til gårdens andre bisoner aldrig kommer til at møde slagteren.