Se Danmark: 98-årige Karen Margrethe på McDonald's for første gang

Aabenraa: Karen Margrethe Andersen har prøvet meget i sit 98 år lange liv. Men hun har aldrig været på McDonald's. Så det var der en mulighed for at få gjort noget ved, da hun sammen med andre beboere fra plejecentret Lergården valgte at bruge et gavekort på at tage på fastfoodrestaurant i Aabenraa. Fotojournalist Timo Battefeld var med og lavede en billedserie fra besøget.

Læs, hvad Karen Margrethe fik ud af besøget.