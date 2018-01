Zinglersen-sejr i første hug

TRÆNINGSKAMP: Det var en yderst tilfreds Ryan Zinglersen, der for bare en uge siden havde første arbejdsdag som cheftræner i Ribe-Esbjerg HH, som JydskeVestkysten fangede efter træningskampen mod Mors-Thy.

- Mange ting fungerede rigtig fint. Angrebsmæssigt var det faktisk super godt, men vi skal nok have kigget lidt på forsvaret i de kommende dage, mente Zinglersen efter testen.

Ribe-Esbjerg HH var i teten stort set hele vejen igennem og vandt kampen med 31-29.

- Nu skal vi ikke bruge resultatet til en hel masse, men jeg hæfter mig meget mere ved, at jeg virkelig føler, at jeg har med en gruppe og en stab at gøre, som virkelig vil det her.

- Der bliver bare arbejdet knaldhårdt, og det er en fornøjelse at være blevet en del af, fortæller Ryan Zinglersen, der beretter om perfekte forhold til den ugelange træningslejr på Porto Santo.

- Og så er der tid til det hele. Det er godt for spillerne, og så er det fint for mig som ny mand. Jeg har haft gode snakke med alle spillerne, og vi har holdt nogle fine holdmøder, så vi har alle sammen en stor tro på, at det her nok skal blive godt.

Ribe-Esbjergs mål i træningskampen mod Mors-Thy blev scoret af Miha Zvizej 8, Jacob Holm 6, Mathias Jørgensen 5, Lukas Karlsson 4, Philip 4, Rasmus Boysen 1, Pelle Schilling 1, Morten Nyberg.

Zinglersen & Co. vender hjem fra Porto Santo på fredag.