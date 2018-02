Uheld regner ned over Ribe-Esbjerg

Optakt: Ryan Zinglersen er forundret. Uheldene forfølger Ribe-Esbjerg i øjeblikket. Endda i en sådan grad, at cheftræneren mener, der hviler en forbandelse over klubben. Kommentaren er sagt med et smil, men også med en vis alvorlighed.

Til torsdagens træning ramte endnu et uheld. Målmanden Tim Winkler kaster sig efter en bold, som bliver skruet forbi ham. Han når bolden og får den skubbet op mod stolpen og ud. Holdet jubler, men Winkler komme ikke op igen. Den er gal med skulderen. Den er røget af led, og derfor er han ikke med i lørdagens kamp mod Skanderborg.

- Vi skal finde heldet. Vi skal kæmpe og slås for, at de sidste fem procent og marginalerne tipper til vores side, siger Ryan Zinglersen inden sidste træning før kampen.

Lørdag starter Ribe-Esbjerg jagten på slutspillet. Med ni kampe tilbage har klubben tre point op til den vigtige ottende plads, som Nordsjælland i øjeblikket sidder på. Den omvendte kamp i Esbjerg i efteråret vandt vestjyderne klart med 11 mål, men træneren forventer en hård kamp.

- Skanderborg er en svær størrelse. De har spillet sig op siden den første kamp. Derudover har de fået tilført to nye spillere, siger cheftræneren og tilføjer, at han er fortrøstningsfuld forud for kampen.