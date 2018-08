Søren Haagen gør comeback igen, igen, igen: Ribe-Esbjerg opruster på målmandsfronten

Comeback kid: Det er vel de færreste, der kan komme i tanke om nogen, der har gjort comeback så mange gange, som den 44-årige målmand Søren Haagen har gjort det.

Nu kan endnu et comeback tilføjes til listen, når den tidligere landsholdsmålmand atter snører håndboldskoene. Denne gang i Ribe-Esbjerg-trøjen.

- Jeg havde egentligt pakket håndboldtasken væk, men så bød der sig pludselig flere muligheder til. Jeg har tidligere haft næsten 12 år, der forsvandt ud af mit liv på grund af sygdom, så jeg nyder bare, at jeg nu har nogle flere år i den anden ende. Det betyder meget for mig. Jeg er glad for, at det endte med en aftale med Ribe-Esbjerg HH. Jeg havde en rigtig god tid, sidst jeg var i klubben, hvor det kulminerede med en semifinale. Det håber jeg, vi kan nå igen i denne sæson, siger Søren Haagen i en pressemeddelelse.

I 2001 satte en gigtlignende sygdom en stopper for Søren Haagen, der da stoppede karrieren for første gang.

Første comeback var i 2010, da GOG havde brug for hjælp. I den seneste sæson tørnede han ud for KIF Kolding.