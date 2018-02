Sejren var aldrig i fare for Ribe-Esbjerg

Ribe-Esbjerg startede jagten på slutspillet med en sikker sejr i Skanderborg. På intet tidspunkt var vestjyderne bagud i kampen, der blev vundet med 34-31.

Håndbold: Der var kun kortvarrigt optræk til en spændende kamp mellem Skanderborg og Ribe-Esbjerg, men rigtig spændende blev det ikke. Kampen blev vundet 34-31, og vestjyderne var foran hele kampen. Ribe-Esbjerg kom bedst ud til kampen, og det var først efter små fem minutter, at Skanderborg kom på måltavlen. Inden da havde Ribe-Esbjerg allerede scoret fire. I løbet af første halvleg kom Skanderborg dog tilbage, blandt andet på en stærk målmandspræstation, og var på et tidspunkt kun et mål efter. Ribe-Esbjerg trak dog fra kort efter, da Emil Tellerup kom ind i målet og havde flere gode redninger. Derfor kunne vestjyderne gå til pause foran med tre. I anden halvleg blev kampen definitivt lukket, da Ribe-Esbjerg efter ti minutter var foran med syv ved stillingen 24-17. Det blev dog alligevel en smule tæt til sidst, da Morten Nyberg med to minutter igen blev vist ud, var Ribe-Esbjerg kun foran med tre. Kort efter fik Skanderborg chancen på et straffekast, som Rasmus Lind dog tog med en flot redning og spændingen forduftede, som den netop var ved at dukke op. I stedet kunne vestjyderne tage tilbage mod Esbjerg med en sejr på 34-31.

Kampen i tal Skanderborg - Ribe-Esbjerg HH 31-34 (14-17)



Stillinger undervejs



0-4, 3-5, 8-9, 12-13, 14-17, 15-23, 17-24, 20-25, 23-30, 30-33, 31-34.



Topscorer, Skanderborg: Morten Balling 9



Mål, Ribe-Esbjerg HH: Jacob Holm 6 (1), Pelle Guldager 6, Morten Nyberg 5, Lukas Karlsson 5, Miha Zvizej 4, Rasmus Nielsen 4, Philip Holm 2, Mathias Jørgensen 2,



Udvisninger



Skanderborg 1, Ribe-Esbjerg HH 4



Næstekamp:Ribe-Esbjerg spiller igen på onsdag, når TTH Holstebro gæster Dokken. Kampstart er klokken 19.30

Tilfreds træner Efter kampen var Ryan Zinglersen tilfreds med sejren. - Det er en kamp, vi har under kontrol. Vi får den start, vi har snakket om, og kommer hurtigt foran. Føringen kan vi så holde hele vejen igennem, sagde cheftræneren efter kampen. Selvom det blev til en sikker sejr, er Zinglersen dog klar over, at det er defensiven, der skal arbejdes med. I pausen blev størstedelen af tiden også brugt på at rette forsvaret til. - Vi skal blive ved med at arbejde med defensiven. Nu holder vi fri i morgen, og så har vi fokus på TTH-kampen mandag og tirsdag, sagde han. TTH Holstebro venter hjemme i Esbjerg på onsdag, hvor kampen om slutspillet fortsætter for Ribe-Esbjerg. - Med sejren er det tæt om slutspillet, samtidig med at vi får skubbet Skanderborg lidt væk, sagde Ryan Zinglersen med henvisning til, at Skanderborg nu er fire point efter på den 12. plads, der skal spille playoff mod et hold fra første division om at blive i ligaen.