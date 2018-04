Ryan Zinglersen slutter efter denne sæson

Det bliver med meget stor sandsynlighed kun til et halvt år som cheftræner i Ribe-Esbjerg HH for rutinerede Ryan Zinglersen, der falder på, at han og holdet missede slutspillet.

Alt tyder nemlig på, at den ambitiøse vestjyske klub, der i denne sæson missede slutspillet, skal ud at have fundet en ny cheftræner til den kommende sæson, hvor der bliver yderligere oprustet på spillerfronten.

Og det missede slutspil er altså den direkte årsag til, at Zinglersen får løbepas.

- Vi lavede en aftale med Ryan Zinglersen i begyndelsen af januar for resten af sæsonen, og nu er vi så i gang med at evaluere, siger sportschef Sune Agerschou.

- Ryan er en stærk leder, han skaber god stemning omkring sig og har autoritet og behandler alle med respekt, men han formåede ikke at få os i slutspillet, og det var den altoverskyggende opgave. I de 11 kampe, hvor Ryan Zinglersen har haft ansvaret har vi hentet ni point.

Så han er her altså ikke efter denne sæson?

- Det vil jeg ikke kommentere på, men vi er som sagt i gang med at evaluere på tingene. Og det er klart, at vi stadig er enormt skuffede over, at vi ikke er en del af slutspillet.

Ryan Zinglersen er faktisk Ribe-Esbjergs fjerde træner i denne sæson, da også Jan Leslie, Sune Agerschou og Marc Uhd har været indover.

Sportschef Sune Agerschou vil til gengæld gerne fortælle, at klubben endnu ikke er færdige med at hente nye spillere til den kommende sæson.

- Jeg forventer, at vi henter yderligere to klassespillere, så vi forsøger at tage endnu et skridt opad.

Ifølge JydskeVestkystens oplysninger er der desuden udsigt til, at klubben indgår en ny aftale med Søren Tau, der fremadrettet er tiltænkt en rolle som en af holdets forsvarsgeneraler.

Ribe-Esbjerg HH har tidligere meldt ud, at ambitionen er at vinde DM-guld i løbet af tre år.