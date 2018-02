Ribe-Esbjerg-træner før Final4: Vi er underdogs

- Så lang tid, vi har ressourcer, skal vi nok følge med. Vi kommer derop som underdogs, og vi ved, vi ikke er sat i for at vinde det hér, men hvis vi kan komme til det, så gør vi det. Men vi skal virkelig, virkelig bruge de hér kampe til den helt store målsætning, som jeg er sat i verden til, nemlig at Ribe-Esbjerg skal med i slutspillet. Så de hér kampe skal bruges til at få den bedst mulige ballast, men en semifinale er en semifinale, og der spiller du for at vinde, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Vi vil give alt, hvad vi har, siger cheftræneren.

HÅNDBOLD: Han har vundet tre træningskampe som cheftræner for Ribe-Esbjerg, men når Ryan Zinglersen lørdag får sin officielle debut, er der virkelig noget på spil. Ribe-Esbjerg spiller pokalsemifinale mod TTH Holstebro, der har fordel af, at stævnet spilles hjemme i Gråkjær Arena.

Noget af det største

Ryan Zinglersen pointerer, at alt skal gå op i en højere enhed, hvis Ribe-Esbjerg skal have et trofæ med hjem på søndag.

- Der ligger mange ting i det at komme op og kunne løfte pokalen i Gråkjær Arena. Dels at møde TTH Holstebro på egen bane. For herrehåndboldens skyld, er noget af det største, vi kan komme til i Danmark, Final4. Det er blevet så stort og vigtigt at være en del af, og man kommer jo også i Europa, hvis man vinder, så for mig er det en stor og spændende udfordring. Men jeg er også realist nok til at sige, at ja, vi vil gerne, men træningsresultaterne for TTH har også været gode, siger Zinglersen med henvisning til TTH's sejr på 43-26 mod KIF Kolding København i onsdags.

- Det er altid godt at vinde, og det er også godt for TTH og Patrick Westerholm, som er en snu rad, at vinde så stort over Kolding, mener Zinglersen.