Ribe-Esbjerg-træner efter nederlag til SønderjyskE i træningskamp: - Det var en blandet pose bolsjer

Fredag slog SønderjyskE lokalrivalerne fra Ribe-Esbjerg i en træningskamp, hvor det meste skete på sønderjydernes præmisser. Kampen var Ribe-Esbjergs første i træningsopstarten, og den bar præg af, at flere spillere måtte skånes.

Det bar dele af kampen selvfølgelig præg af. SønderjyskE byggede ovenpå deres sejr over Fredericia, mens Ribe-Esbjergs mange nye spillere først skulle til at finde hinanden.

SønderjyskE - Ribe-Esbjerg 27-24 (14-12) Sønderjyske åbner den kommende sæson den 25. august med en pokalkamp hjemme i Skansen mod sidste sæsons sølvvindere, Bjerringbro-Silkeborg. Ribe-Esbjerg åbner også med en pokalkamp mod TTH Holstebro. Den spilles i Centex IT Arena i Ribe.

Streg i fokus

SønderjyskE fik hurtigt bolden i nettet, efter kampen var fløjtet i gang. Det var som om, at Ribe-Esbjerg lige skulle på plads og spillerne finde hinanden.

Holdene fulgtes ad målmæssigt, og efter godt tyve minutters spil fik vestjyderne tilført ekstra skudkraft, da 24-årige Nicolai Pedersen kom ind og spillede sine første minutter for Ribe-Esbjerg.

SønderjyskE udnyttede i begge ender de ekstra kilo, som holdet bar rundt på. Særligt Frederik Børm voldte problemer for Ribe-Esbjerg. Første indspil til stregen udløste et straffe. Det gjorde for så vidt også andet og tredje indspil. Hele otte straffekast fik holdet tilkæmpet sig gennem kampen.

Mod slutningen af første halvleg blev Børm erstattet af den om muligt endnu større Martin Kærgaard, som SønderjyskE netop har hentet fra TM Tønder.

Stillingen ved pausen var 14-12 til SønderjyskE.