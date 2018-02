Ribe-Esbjerg tabte bronzekamp

Nederlag: Søndag tabte Ribe-Esbjerg bronzen i den afgørende kamp mod Aalborg Håndbold ved Final4-stævnet i Gråkjær Arena i Holstebro.

Vestjyderne var ikke klar fra kampens start, og det blev afgørende. Aalborg Håndbold scorede de første fire mål og var dermed foran 4-0, inden Jacob Holm kunne score første mål for Ribe-Esbjerg. Især det svage angrebsspil blev afgørende for Ribe-Esbjerg, der flere gange lavede fejl og skød forbi målet. Det tillod Aalborg Håndbold at slå kontra, og det nød de godt af. Ved pause var nordjyderne foran med seks. 9-15.

Anden halveg blev bedre, da angrebsspillet begyndte at flyde, og andre spillere end blot Jacob Holm tog et skridt op og ramte målet. Både Morten Nyberg og Rasmus Boysen havde stor betydning for, at Ribe-Esbjerg kom tættere på, og med få minutter igen kunne bringe nordjydernes føring ned til blot to mål. Da var stillingen 24-27, men en skidt aflevering blev opsnuppet af nordjydernes Magnus Saugstrup, der let kunne løbe op i den anden ende og score i tomt mål og i stedet bringen Aalborg foran med fire.

Derfra var føringen ikke reelt i fare og Aalborg vandt dermed bronzen med en sejr på 30-27.