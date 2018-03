Ribe-Esbjerg-spiller slipper for karantæne

: Ribe-Esbjergs Rasmus Boysen undgår karantæne. Han modtog ellers det blå kort i kampen mod SønderjyskE onsdag aften.

- Dommerne har meddelt mig i dag sammen med indberetning, at de efter at have revurderet situationen skulle have givet to minutter i stedet for blåt kort. Så der sker ikke mere i den sag, siger turneringschef Frank Smith.

Det blå kort bundede i en misforståelse. Rasmus Boysen fik to minutter. Efter udvisningen var der lidt tumult, og han råbte: "Du tuder". Dommerne hørte noget andet og værre, og derfor gav de ham det blå kort.

- En fra SønderjyskE hørte også, at han sagde "tuder". Det tog dommerne til sig, og tvivlen kom derfor den anklagede til gode, siger Frank Smith.