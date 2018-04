Ribe-Esbjerg kæmpede sig tilbage til uafgjort i nedrykningskamp

Ribe-Esbjerg åbnede onsdag aften nedrykningsspillet i Skanderborg med en uafgjort. Ribe-Esbjerg var i anden halvleg nede med fem mål, men kæmpede sig tilbage og fik 31-31.

Håndbold: Selvom hverken Ribe-Esbjerg eller Skanderborg Håndbold er i fare for at rykke ud af håndboldligaen, gik begge hold på banen for at tage sejren i Skanderborg onsdag aften. Ribe-Esbjerg går efter fire sejre i lige så mange kampe, mens Skanderborg jagtede revanche efter to nederlag til Ribe-Esbjerg i grundspillet. Ingen af de to holds trænere kunne dog gå fra banen med en sejr, da kampen endte 31-31 efter et flot comeback af Ribe-Esbjerg i anden halvleg. Med ti minutter igen var Ribe-Esbjerg bagud 26-22, og Skanderborg så ud til at løbe med sejren. Men så tog Ryan Zinglersen sin målmand ud, og overtallet fungerede efter hensigten. Derudover var Mathias Jørgensen kommet ind på højrefløjen, og han satte samtlige sine fem skud i mål.

Kampen i tal Skanderborg Håndbold - Ribe-Esbjerg 31-31 (14-11)



Stillinger undervejs:



1-0, 5-5, 11-11, 16-13, 21-17, 26-22, 28-28.



Topscorer, Skanderborg Håndbold: Jonas Samuelsson 9 (4).



Mål, Ribe-Esbjerg: Jacob Holm 7, Mathias Jørgensen 5, Pelle Schilling 5, Philip Holm 4, Morten Nyberg 4, Miha Zvizej 3, Rasmus Boysen 2, Rasmus Nielsen 1.



Udvisninger:



Skanderborg Håndbold 2, Ribe-Esbjerg 3



Næste kamp:



Ribe-Esbjerg spiller anden kamp i nedrykningsspillet, når SønderjyskE kommer på besøg i Blue Water Dokken på mandag med kampstart klokken 19.00.

Sløv start I løbet af de ti minutter fik han fem afslutninger, og alle fem røg i mål. Den sidste blev sat ind med blot 12 sekunder igen og sørgede for, at Ribe-Esbjerg fik udlignet til 31-31. Det sidste mål kom efter et angreb, der var sat op fra Ryan Zinglersen i en timeout. - Det var dejligt at se dem gå i mål. Jeg får nogle gode diagonaler fra Jacob Holm, han holder lige i bolden og tvinger forsvaret frem. Morten Nyberg lagde også nogle gode ud til mig, sagde Mathias Jørgensen efter kampen. Fra start var det dog ikke til at se, at holdene kæmpede for særlig meget. I stedet virkede det om, at begge hold var klar over, at nedrykningen ikke ville blive en faktor, da HC Midtjylland helt sikkert ender på sidstepladsen, der skal spille playoff om overlevelse. Det offensive spil gik for langsomt, og afslutningerne kom ofte fra svage positioner og røg for ofte forbi målet. Selvom hele første halvleg var lige, kunne Skanderborg dog gå til pause foran med tre. Føringen blev skabt på tre mål i træk fra 11-11 til pausestillingen 14-11. - Vi skal finde motivationen til at spille det her nedrykningsspil. Tændingen kom løbende i kampen, men vi halter bagefter, sagde Ryan Zinglersen efter kampen.