Ribe-Esbjerg jagter fuld plade

Optakt: Ryan Zinglersen er klar i spyttet, når han taler om målsætningen for de fire kampe i nedrykningsspillet. Alle kampe skal vindes. Det slog træneren allerede fast, efter Ribe-Esbjerg var klar over, at det ikke blev til slutspil efter den sidste kamp i grundspillet.

- Vi er skuffet over ikke at komme i slutspillet, men det kom vi ikke, så det kan vi ikke græde over længere. Nu vil vi gøre alt for at vinde de sidste fire. Det vil jeg forsøge at motivere holdet til, siger træneren inden kampen og tilføjer, at holdet skal være professionelle nok til at kunne mande sig op til kampene.

Den første kamp i nedrykningsspillet står mod Skanderborg, som Ribe-Esbjerg slog i Zinglersens første ligakamp med 34-31.

- Det bliver en svær kamp. Vi er ramt på ressourcerne, som vi har været i hele min tid i klubben, det er ikke noget nyt. Men det bliver svært at komme op til overfladen igen, efter skuffelsen med ikke at nå slutspillet, siger træneren.