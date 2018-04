Ribe-Esbjerg henter bomber hos ligarivaler

Egyptiske Yehia Elderaa, der i de seneste måneder ikke har kunnet spille på grund af en skulderskade, forlader Ribe-Esbjerg HH efter denne sæson.

Det betyder, at den ambitiøse klub, hvis målsætning lyder på at blive dansk mester indenfor tre år, står og mangler en gardering på pladsen som venstre back, når Jacob Holm indimellem skal ud at have et pust.

Og nu er manden fundet. JydskeVestkysten erfarer, at der er forhandlet en længevarende aftale på plads med Nordsjælland Håndbolds Nicolai Pedersen.

Kontrakten er dog ikke skrevet under endnu, men det bliver den. Sådan lyder meldingen i hvert fald.

Den kommende Ribe-Esbjerg-spiller har i øvrigt haft en rigtig fin sæson sammen med oprykkerne Nordsjælland Håndbold, der onsdag møder netop KIF Kolding København i slutspillet.