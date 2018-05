Ribe-Esbjerg har kun æren at spille for

HÅNDBOLD: Sæsonen er som sådan forbi for Ribe-Esbjerg, men sportschef Sune Agerschou har alligevel en forventning om, at spillerne leverer et professionelt stykke arbejde, når holdet lørdag eftermiddag spiller ude mod Mors/Thy.

- Det er den allersidste kamp i sæsonen, og en sådan størrelse bør tillige motivere truppen til en stærk og fyldestgørende præstation hvor de spillere, som forlader klubben, og de spillere, som forbliver i den blå trøje, for allersidste gang skal kæmpe med og for hinanden. At få sluttet godt af er altid vigtigt. Mon ikke den del også har en vis betydning. Det bør det have, skriver sportschefen på rehh.dk.

Kampen spilles lørdag klokken 15 i Thyhallerne.