Ny mand i Ribe-Esbjerg: Det kan blive stort for os

Han kunne være kommet til mange andre danske klubber og flere udenlandske klubber var også på banen, men bagspiller Nicolai Pedersen endte med at vælge at skrive under på en treårig aftale med Ribe-Esbjerg.

Og hvorfor så det?

- Ribe-Esbjerg vil noget med deres håndboldprojekt. Det er helt tydeligt, og jeg vil noget med min håndbold, så derfor passer det perfekt sammen, mener Nicolai Pedersen, der efter en fremragende sæson i Nordsjælland for alvor føler sig klar til at tage det næste skridt i karrieren.

- Jeg er en gut, som altid har arbejdet hårdt for tingene. Og det er også derfor, at det nu virkelig er gået i den rigtige retning for mig. Jeg føler, at jeg har forbedret mig på de fleste parametre, så jeg mener da selv, at jeg har en masse at byde ind med.

Det mener sportschef Sune Agerschou, der i flere omgange har forsøgt at hive Nicolai Pedersen til Ribe-Esbjerg, også.

- Hans repertoire er stort. Meget stort. Han er skudfarlig og gennembrudsstærk og hans assists-spil er i topklasse. Han har også udviklet sig meget defensivt i de sidste par år. Vi har i tidligere sæsoner været i dialog med ham, og nu lykkedes det altså. Det er vi utrolig glade for.

- Vi får et stærkere hold i næste sæson, og vi tror, der bliver et rigtig godt miks i bagkæden med en række meget dygtige spillere med forskellige styrker. Vi er stolte over, at Nicolai, trods stor interesse fra andre klubber, har valgt os og det projekt, vi har gang i.