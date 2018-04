Ny Ribe-Esbjerg-træner har vist, at han kan vinde titler

Som træner har Lars Walther vundet titler i tre lande. Nu satser Ribe-Esbjerg på, at han fremadrettet kan sørge for noget succes i det vestjyske.

- Vi har store ambitioner i Ribe-Esbjerg, og vi tror på, at vi sammen med Lars Walther kan indfri målsætningen om at komme med helt op i den absolutte top af ligaen, siger sportschef Sune Agerschou.

Trænerskifte: For en god uges tid siden kunne JydskeVestkysten fortælle, at det missede slutspil ville komme til at koste Ryan Zinglersen jobbet som cheftræner i Ribe-Esbjerg HH.

Glad og stolt

Og den nye mand i trænersædet ser frem til at løse opgaven.

- Jeg er utrolig glad og stolt over min aftale med Ribe-Esbjerg HH. Allerede efter første møde med ledelsen vidste jeg, at det var det helt rigtige for mig. Jeg fik et indtryk af nogle meget kompetente mennesker, som har en helt klar målsætning om at gøre Ribe-Esbjerg HH til en fast bestanddel af toppen af den danske liga, siger Lars Walther i en pressemeddelelse.

Sune Agerschou fortæller, at der har været mange navne i spil.

- Men vi var egentlig ikke i tvivl, da vi først havde haft et møde med Lars Walther. Vi tror på ham.

Lars Walther bliver den femte træner på bare et år i Ribe-Esbjerg. De fire tidligere har været Jan Leslie, Sune Agerschou, Marc Uhd og senest altså Ryan Zinglersen.

Lars Walther tiltræder i Ribe-Esbjerg den 1. juli.