Håndboldtalentets halve år i skyggen: Som at sidde i et isolationsfængsel

Håndboldspilleren Nikolaj Enderleit blev ramt af en alvorlig hjernerystelse under U/21-VM i Algeriet i sommer. Derfor må han stadig se langt efter sin debut for Ribe-Esbjerg, hvor sportschef Sune Agerschou kun kender alt for godt til eftervirkningerne af en hovedskade. Sportschefen kalder Enderleits situation for ubarmhjertig, men understreger, at der er bedre tider på vej.