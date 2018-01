Forstærkning: Ribe-Esbjerg-streg vender tilbage til Final4

I sidste sæson overraskede Ribe-Esbjerg HH stort og spillede sig i en DM-semifinale.

Alle talte med rette om Jacob Holm, der imponerede alt og alle, men det var også sidste forår, at Jonas Tidemand for alvor bragede igennem. Han spillede blændende - og nu er den 23-årige stregspiller endelig på vej mod et comeback.

- Det går godt, så det er fantastisk. Jeg er ikke 100 procent med i træningen endnu, men der går ikke lang tid, fortæller Jonas Tidemand, der i sidste sæson også spillede en stor rolle i forsvaret, hvor han en stor del af tiden styrede begivenhederne sammen med Rasmus Bertelsen.

Men Tidemand spillede med store smerter i højre skulder. Den blev så fikset med en kikkertoperation i sommer, men sidst i august var den så gal igen.

Tidemand vrikkede rundt på knæet i forbindelse med et træningspas og ødelagde menisken.

- Det har været et ærgerligt forløb med masser af sur genoptræning, men nu håber jeg, at trængslerne snart er forbi. Jeg vil til at spille noget håndbold igen.