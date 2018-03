Endnu en finale venter

Ribe-Esbjergs store profil Jacob Holm kalder lørdagens kamp mod KIF for en mustwin-kamp. Et nederlag kan betyde, at vestjyderne ikke kan nå slutspillet. Arkivfoto: Ole Nielsen

Lørdag mødes KIF Kolding København og Ribe-Esbjerg i en afgørende kamp om at nå med i slutspillet. Ribe-Esbjergs Jacob Holm kalder kampen en mustwin-kamp.

Håndbold: Det er uhyre tæt i kampen om slutspillet i herrernes håndboldliga. Fire hold kæmper om de to sidste pladser i slutspillet. Inden lørdagens kampe er KIF Kolding København på syvendepladsen, men der er kun tre point ned til nummer ti Ribe-Esbjerg. Og netop de to hold spiller mod hinanden lørdag eftermiddag i Brøndbyhallen. Imellem de to sydjyske klubber ligger Nordsjælland og Mors-Thy. Og for det ikke skal blive for kedeligt, så spiller de to også mod hinanden lørdag. Dermed er der lagt op til, at lørdagens resultater kan få enorm betydning for, hvilke hold der får en plads i top-otte.

Slutkampene Sådan ser slutprogrammet ud for de fire klubber, der spiller om slutspilspladserne:17. marts:KIF - Ribe-EsbjergNordsjælland - Mors/Thy



20. marts:Mors/Thy - KIF



21. marts:Ribe-Esbjerg - SønderjyskESkanderborg - Nordsjælland



28. marts:KIF - SkanderborgTønder - Ribe-EsbjergNordsjælland - TTH HolstebroSønderjyskE - Mors/Thy

Fuldstændig afgørende - Det er en fuldstændig afgørende kamp. Det er lige op over, om vi kan nå slutspillet, hvis vi taber. Så det er en mustwin-kamp, siger Ribe-Esbjergs profil Jacob Holm. Han havde gerne set, at Ribe-Esbjerg på nuværende tidspunkt havde kvalificeret sig til slutspillet, men slår fast, at det er disse kampe holdet spiller for. - Det er nogle sjove kampe. Vi spiller for at få nogle afgørende kampe, men vi havde selvfølgelig gerne set, at det ikke var så tæt, men nu må vi bare forsøge at lukke det til sidst, siger han og tilføjer, at han tror på mulighederne for at nå top-otte, men holdet fokuserer på en kamp af gangen.