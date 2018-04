Aflyst kamp sikrer Ribe-Esbjerg overlevelse

- Jeg har talt lidt med nogle deroppe, og jeg havde hørt, at nogle ikke havde fået løn. Vi valgte jo også at sige farvel og kåre årets spiller i den seneste kamp, fordi vi var usikre på HC Midtjylland. Det havde jo været ærgerligt, hvis ikke vi havde haft den mulighed, siger han.

Ærgerligt for sporten

HC Midtjyllands konkurs betyder også, at Ribe-Esbjerg sikrer sig en ny sæson i den bedste række. HC Midtjyllands kampe bliver nemlig regnet som ikke spillede, og derfor får holdet en 5. plads i kvalifikationsspillet.

- Det er selvfølgelig rigtig vigtigt for klubben. Det er jo sket før, at dygtige hold er rykket ned. Så efter vi fandt ud af, at vi ikke nåede slutspillet, var målet at undgå nedrykning, siger Rasmus Boysen.

Og selvom Ribe-Esbjerg ikke rigtig var i fare for at rykke ned, understreger Rasmus Boysen, at alt jo i virkeligheden kunne være sket. Derfor havde holdet forberedt sig så godt som muligt til kampen.

- Vi kunne jo have tabt til HC Midtjylland, og de kunne jo have slået Mors/Thy, og så var vi rykket ned. Det var jo en kamp, vi skulle vinde. Men på den anden side vidste vi også godt, at vi var kæmpe favoritter, siger han.

Men det ærgrer også Ribe-Esbjerg-spiller Rasmus Boysen, at HC Midtjylland er gået konkurs.

- Vi skal jo nok overleve ikke at spille den kamp. Men der er nogle frivillige, der har lagt kræfter i kampen, og der er nogle sponsorer, der har betalt. Men det er mest af alt ærgerligt for håndboldsporten, siger han.