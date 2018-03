Afgørelsens time: Ribe-Esbjergs cheftræner er klar i spyttet

Ribe-Esbjerg skal have hjælp for at komme i slutspillet, og derfor vil cheftræner Ryan Zinglersen ikke bruge krudt på, hvordan det går Nordsjælland og Mors/Thy. Profilen Jacob Holm tror, at han og holdkammeraterne får det svært i Tønder, og det bliver ikke nemmere, hvis Lukas Karlsson må sidde over med en fiberskade.

Tirsdag middag. De sidste Ribe-Esbjerg-forberedelser til onsdagens kamp i grundspillet ude mod TM Tønder.

Cheftræner Ryan Zinglersen har samlet sin trup på midten af banen.

- Drenge, det er fandme vigtigt i Tønder. Det bliver en svær kamp, men det er en opgave, som vi sammen kan løse. Så vær nu 100 procent klar og lad være med at fokusere på alt mulig andet, som vi alligevel ikke har indflydelse på.

Zinglersen er klar i spyttet og taler med høj og klar stemme. Her er ingen plads til misforståelser, og dem har der vel egentlig også være rigeligt af i denne sæson. Det mener Jacob Holm i hvert fald.

- Der har været en del uro, hvor der blandt andet er blevet skiftet trænere nogle gange. Og så har vi bare haft mange skader. Derfor er vi nu havnet i en situation, hvor vi har brug for hjælp for at komme i slutspillet. Vi kan jo så som nemt som ingenting finde de point, som vi nu står og mangler, mener Holm.

Han tænker blandt andet på et nederlag mod KIF Kolding København. Her har træner Zinglersen dog et forslag.

- Måske vi skulle nedlægge en protest over, at Bo Spellerberg ikke var med i kamp, siger han med et glimt i øjet og henviser til, at karantænen efterfølgende er blevet kendt ugyldig.